Патрушев заявил о способе скорректировать цены на яйца: «В ближайшее время»

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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В Минсельхозе напомнили, что яйца — это сезонный продукт, поэтому цены на него зимой и растут.

Ожидается, что через две-три недели в Россию из Турции и Азербайджана начнут завозить яйца без импортной пошлины, и это позволит снизить цены. Об этом рассказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«В ближайшее время, уже на этой неделе, должны приехать яйца из Азербайджана. Буквально, я думаю, недели через две-три пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины, что позволит скорректировать нам цены», — прокомментировал он на полях съезда партии «Единая Россия».

Министр назвал подорожание яиц «некомфортной тенденцией», однако поспешил напомнить, с чем это связано. По его словам данный продукт — сезонный, поэтому и цены на него зимой выросли.

Патрушев в заключение спрогнозировал понижение цен на яйца после Нового года.

Ситуация с подорожанием яиц и куриного мяса дошла и до президента. Владимир Путин во время «Итогов года» объяснил рост цен на продукт неким сбоем в работе правительства. Он заверил, что вопрос находится в работе и в скором времени будет урегулирован.

Рост цен на куриные яйца составил 40%, а в некоторых регионах даже выше. По словам президента, это связано с двумя факторами: спрос превысил предложение, а импорт не был открыт вовремя.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме назвали ответственного за цены на куриные яйца.