Путин рассказал, как планирует встретить Новый год

Путин встретит Новый год с близкими и за бокалом шампанского

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Подготовил ли глава государства подарки заранее?

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что планирует встретить Новый 2024-й год в кругу близких людей. Об этом он сообщил в интервью для программы одного из федеральных каналов.

«Бокал шампанского с близкими людьми, разговор на бытовые темы», — прокомментировал глава государства.

Президент также рассказал, что пока не выбрал всем подарки. Он пообещал, что порадует тех, с кем проведет праздник.

Во время подведения итогов 2023-го года Путин заявил, что лучший сюрприз к празднику — это «дети и дети наших детей», ведь такие подарки делает Всевышний. Он отметил, что больше любит дарить подарки, нежели их получать.

Путин во время совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции также рассказал, кем хотел стать в детстве. По его словам, в разные периоды жизни он мечтал о профессии летчика или разведчика.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин ответил на вопрос о любимой книге.