Защитить королеву? Кто и зачем опечатал завещание Елизаветы II

Фото: www.globallookpress.com / Yin Gang

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Узнать последнюю волю королевы не удастся ближайшие 90 лет.

Жизнь королевской семьи Великобритании всегда была окутана завесой тайны, а также вызывала многочисленные пересуды. Новые разговоры вспыхнули после смерти Елизаветы II — ее завещание засекретили на ближайшие 90 лет, как следует традициям. О причинах подобной скрытности рассказало издание Daily Mail.

Защитить достоинство королевы

DANIEL IRUNGU / EPA / ТАСС

Самой известной и уважаемой дамы Англии не стало в сентябре 2022 года. К сожалению, последнюю волю правительницы не будет суждено узнать почти целый век. Об этом сообщил Высокий суд Лондона. Это касается как и простых граждан, так и самых близких родственников королевы, достоинство которой необходимо защитить.

Дело в том, завещания членов королевской семьи Великобритании должны сохраняться в строжайшей секретности. За последние 100 лет было скрыто порядка 30 документов. Исключением стала лишь последняя воля принцессы Дианы.

Раскрытые подробности личной жизни

www.globallookpress.com / Keystone Pictures USA

Причина такого серьезного правила кроется в скандале, случившемся в 1910 году. Тогда брат будущей королевы Марии Текской Франц состоял в порочной связи с Эллен Констанс, супругой графа Фрэнсиса Нидэма.

Как известно, после неожиданной кончины брат Марии завещал своей замужней возлюбленной семейные драгоценности. Неудивительно, что обнародование подобного документа могло бы вызвать страшный скандал вокруг королевской семьи. Именно поэтому представительница Текского дома, готовящаяся взойти на престол, запечатала документ, несущий такую опасность. Чтобы не допустить огласку инцидента, Мария выкупила у Эллен Констанс бесценные реликвии.

Так, было издано специальное распоряжение, запрещающее распечатывать последнюю волю члена королевской семьи, дабы скрыть постыдные подробности его частной жизни и уберечь от возможного позора.

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