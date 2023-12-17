«Клюква в сахарной пудре»: жена Петросяна открыла новую моду

Фото: Instagram* / bruhunova

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Жена знаменитого юмориста продемонстрировала зимние образы. Есть ли у нее чувство стиля?

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна поделилась в своем блоге подборкой зимних фотографий. На одной из них Татьяна Брухунова предстала в ярко-розовом образе на фоне падающего снега. В одном из Telegram-каналов звездную супругу сравнили с клюквой в сахарной пудре.

В комментариях же подписчики Татьяны массово выразили восхищение образом и оценили ее стильный наряд с розовой шубой и белой шляпкой.

«Ваша шубка розовая — просто нет слов», — написала одна из поклонниц.

Однако нашлось место и критике. Некоторым «прикид показался смешным». Третьи поинтересовались у Брухуновой, она всегда была модницей или ранее так не наряжалась. На вопрос последовал детальный ответ.

«Да. Конечно, в Туле в начале 2000-х особенно было не разгуляться, но родители поддерживали мое стремление модничать. За что я им очень благодарна. Поэтому, когда мне „тычут в нос“ фото в зеленых колготках попрекая отсутствием вкуса я не реагирую. Вкус дело субъективное. Главное, чтобы я себе нравилась, а до остального дела мне нет», — отметила супруга артиста.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Петросяна пожаловалась на приступы.

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