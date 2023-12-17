Что стало с главным героем сериала «Обреченная стать звездой» в реальной жизни?

Фото: Кадр из сериала «Обреченная стать звездой», 2005 г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Знаменитый актер скоропостижно скончался при трагических обстоятельствах. Можно ли было его спасти?

Актер Армандс Нейландс-Яунземс стал знаменитым сразу после выхода сериала «Обреченная стать звездой», где сыграл напару с актрисой Анной Снаткиной. Их герои покорили сердца отечественных зрителей — каждую серию ждали с большим ажиотажем. Казалось, у Армандса может сложиться великолепная карьера в кино. Но трагический случай не дал сбыться мечтам. Что же случилось с артистом 13 лет назад?

Биография

Кадр из сериала «Марш Турецкого», 2007 г.

Армандс Нейландс-Яунземс датско-латышского происхождения, он родился в 1970 году в городе Рига. Будущий актер появился на свет в далеко не творческой семье, что делает его историю еще удивительней. Его мать была бригадиром на заводе, а отец работал в трамвайно-троллейбусном управлении.

Как вспоминает биографию артиста канал «Я люблю кино», Армандс рос очень подвижным юношей. Он действительно любил спорт, что оказывало на него большое влияние. В молодости актер получил звание мастера спорта по акробатике и плаванию. Также он мог постоять за себя: имел разряд по рукопашному бою.

Путь к славе

Кадр из к/ф «Брачный контракт», реж. Андрей Черных, 2009 г.

Прежде чем начать актерскую карьеру Нейландс-Яунземс завершил Рижский индустриальный техникум. После артист переехал в Россию и поступил в Московский институт культуры, где учился на отделении режиссуры пластической драмы. Однако Армандс снова решил повернуть свою судьбу в другую сторону и перевелся в Щукинское училище, которое закончил в 1996-м под предводительством заслуженного артиста РФ Ю. В. Шлыкова.

В этом же году актер впервые попал в кино. Он снялся в эпизодической роли в фильме Бориса Бланка «Карьера Артуро Уи. Новая версия». Но настоящую славу артист обрел лишь ближе к середине нулевых, сыграв в многосерийной мелодраме «Обреченная стать звездой». Армандс исполнил роль влюбленного композитора и продюсера Олега Никольского.

Пик известности пришелся под конец 2000-х, когда теперь уже популярный и востребованный актер снялся в таких сериалах как «Знахарь», «Брачный контракт» и «Девятый отдел», где сыграл главные роли.

Трагический финал

Кадр из к/ф «Знахарь», реж. Вячеслав Никифоров, 2008 г.

К сожалению, стать большим артистом ему было не суждено. В 2010 году 21 сентября Нейландс-Яунземс возвращался со съемок в Подмосковье и переходил железнодорожные пути. Он не заметил приближающий электропоезд, сигнализирующий пешеходу. Армандса «погубила» музыка — не услышал звуковые сигналы машиниста из-за наушников.

Актера похоронили на Пыхтинском кладбище в столице. У него осталась жена Наталья Коренная, актриса Театра имени Маяковского, и сын Александр.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о тяжелой судьбе актрисы Ольги Егоровой.