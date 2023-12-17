На стене дома в Марьинке нашли последнюю просьбу российского бойца: «Позаботьтесь»
На стене дома в Марьинке нашли последнюю просьбу российского бойца
Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин
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Герой оставил послание маркером на кирпиче.
На стене одного из домов в Марьинке нашли последнюю просьбу русского солдата из Балтийска — 21 летнего Романа Рудакова.
«Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате», — гласит надпись на кирпиче.
Ниже указано имя бойца — Рудаков Роман — и город проживания.
Ресурс также публикует снятый телевидением видеосюжет о молодом человеке. На кадрах Роман показывает повестку и рассказывает о том, что Родину надо защищать. Известно, что он отправился в зону конфликта спустя три месяца после прохождения срочной службы.
Кирпич обнаружил и решил достать один из офицеров ВС РФ. Командир полка поручил установить его в штабе рядом со знаменем части.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
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