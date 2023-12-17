Фото: www.globallookpress.com / Artur Cupak

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Правильно выбранное новогоднее дерево точно простоит дольше.

Живую ель на Новый год не стоит покупать слишком рано, лучше рассмотреть 20-е числа декабря. Об этом рассказало агентство РИА Новости, ссылаясь на сообщение пресс-службы Роспотребнадзора.

В заявлении федеральной службы говорится, что предпочтительней будет чуть ли не конец последнего месяца года — отправиться за елкой стоит после 20 декабря. Так новогоднее дерево не успеет осыпаться и потерять свой внешний вид до окончания долгожданных праздников.

Саму ель необходимо выбирать с достаточно ровным и толстым стволом, причем без трещин. Внимательное отношение к выбору зимнего дерева обеспечит находку лучшего варианта, который долго сможет радовать глаз.

«Ветви должны быть гибкими, а иголки — насыщенного изумрудного цвета. Рекомендуется растереть в руках несколько хвоинок — от них должен ощущаться характерный запах», — уточняется в материале агентства.

В пресс-службе также подчеркнули, что при переноске елки домой можно попросить продавца упаковать ее в специальную пластиковую сетку, которая не позволит повредить дерево. Дома же стоит дать покупке «отмерзнуть» несколько часов и только потом приступить к установке ели и ее украшению.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как уберечь новогоднюю елку от домашних животных.