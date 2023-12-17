Российские войска нанесли поражение штурмовой группе бригады «Азов»*

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Боестолкновение развернулось в районе Серебрянского лесничества.

Российские военные нанесли поражение штурмовой группе 12-й бригады «Азов»* в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Об этом агентство ТАСС сообщает со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Центр» Александра Савчука.

Собеседник уточнил, что вражеская группа была разбита благодаря слаженным действиям бойцов подразделения группировки «Центр» и артиллерии. Урон удалось нанести не только технике, но и живой силе украинских нацистов, отметил Савчук. ВСУ потеряли около 100 боевиков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.