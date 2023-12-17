Ученые нашли связь между жирной пищей и ухудшением работы сосудов во время стресса

Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision

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Добровольцы исследования получали на завтрак два круассана с маслом.

Ученые из Бирмингемского университета провели исследование, в ходе которого сделали вывод, что употребление жирной пищи во время стрессового состояния может отрицательно сказаться на кровоснабжении мозга и организме. Результаты эксперимента были опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи обнаружили: нездоровая пища во время стресса уменьшает приток крови к мозгу и приводит к ухудшению функции сосудов. Это оказывает негативное влияние на психическое состояние и когнитивные способности, а также увеличивает риск сердечных заболеваний.

Добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет ели на завтрак два круассана с маслом, а после должны были посчитать в уме, увеличивая скорость в течение восьми минут. Кроме того, они получали уведомление о неправильном ответе и могли видеть себя на экране, тем самым находясь в имитации типичных стрессовых условий.

Так, ученые выяснили, что употребление жирной пищи во время нестабильного нервного состояния снижает функцию сосудов на 1,74%, что может повысить риск сердечо-сосудистых заболеваний более чем на 13%.

«Когда мы испытываем стресс, в организме происходят разные вещи: повышается частота сердечных сокращений и кровяное давление, расширяются кровеносные сосуды и увеличивается приток крови к мозгу», — объяснила автор работы Розалинд Бэйнхэм.

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