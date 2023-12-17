Уминает за обе щеки: Алла Довлатова худеет на сале
Алла Довлатова заявила, что худеет на сале
Фото: Белкин Алексей / ТАСС
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Сколько килограммов удалось сбросить российской знаменитости?
Алла Довлатова начинает каждый день с сала, а также огурца или яйца. О необычной диете актриса и телеведущая рассказала в интервью одному из федеральных телеканалов.
По ее словам, важно, чтобы сало было максимально качественным, без жилок. Такую диету ей посоветовал врач-эндокринолог. Звезда вынуждена регулярно проверяться у специалиста, потому что у такого питания есть противопоказания. 49-летней Довлатовой таким образом удалось похудеть на четыре килограмма за месяц.
«Это белки и жиры, полное отсутствие углеводов. За счет этого происходит кетоз в организме — жиры, которые ты употребляешь, начинают „съедать“ твои собственные», — отметила звезда.
Стоит отметить, что самостоятельно садиться на какие-либо диеты не рекомендуется. Перед этим следует сдать анализы и проконсультироваться со специалистом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Довлатова поделилась философией успешной женщины. Она уверена, что мужчина, который не ценит свою вторую половинку, ее не достоин.