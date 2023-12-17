Отношения с тираном и пропажа с экранов: тяжелая судьба актрисы Ольги Егоровой

Фото: Кадр из сериала «Анна и тайна прошлого», 2022 г.

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Звезда трилогии фильмов «Любить по-русски» в последнее время стала гораздо реже сниматься в кино. Что известно о ее личной жизни?

Ольга Егорова — одна из тех артисток, чья судьба сложилась не столь благополучно, как у героев их картин. Редакция KP.RU решила рассказать, как живет и чем занимается актриса сейчас.

Будущая знаменитость появилась на свет в городе Лейпциг 4 сентября 1967 года. Ее отец был военным, а мама — художницей. Девушка всю юность избегала внимания со стороны парней. Со всеми ухажерами разговор у нее был короткий.

«До 18 лет я была никем не целована. В театральном училище мальчики надо мной посмеивались — я не позволяла за собой ухаживать: как только замечала какие-то посягательства, просто лупила», — признавалась звезда.

В 1983 году Ольга поступила в театральное училище имени Щепкина, а уже в 1989-м дебютировала в картине «Благородный разбойник Владимир Дубровский». Еще через несколько лет, в 1995-м, вышла первая часть трилогии «Любить по-русски». Именно она и сделала из девушки настоящую звезду.

Благодаря эффектной внешности Егоровой многие бренды стремились подписать с молодой актрисой рекламный контракт. К концу 90-х годов она уже была одной из наиболее востребованных топ-моделей России. Тогда же Егорова начала заниматься созданием собственной одежды.

Однако успех не был вечным. В 2015 году Егорова снялась в картине «Училка», а затем резко сократила количество проектов. К примеру, в 2023-м зрители могли видеть ее только в сериалах «Субботняя жена» и «Заполярный вальс».

Много лет назад Егорова состояла в браке с актером Игорем Петровым. От него она родила дочь Алену. Отношения между возлюбленными не были прочными. Пара постоянно ругалась. После очередной ссоры Егорова выставила Петрова за дверь.

Также актриса долгое время встречалась с бизнесменом по имени Андрей. От него она родила дочь Таисию. Однако, по признанию артистки, мужчина оказался настоящим тираном. Он ставил ее телефон на прослушку, а также мог избивать ногами. Однажды, в день рождения дочки, возлюбленный напился, выволок Егорову за волосы во двор и на глазах старшей дочери и охраны избил ее.

«Психологом он оказался великолепным, я была у него как на ладони. Он мне позже сам со смехом говорил: “Какая же ты все-таки доверчивая дурочка и лохушка“», — признавалась Егорова.

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