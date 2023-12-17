Посмотрите за спину Шурика! В «Операции „Ы“» нашли новый киноляп

Фото: Кадр из к/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1965 г.

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Еще одну несостыковку нашли внимательные зрители любимой многими поколениями комедии.

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» — один из самых известных советских фильмов. Картина вышла на экраны в далеком 1965 году, но забавные киноляпы в ней находят до сих пор. Не так давно редакция «РБК Life» обнаружил несостыковку в одной из сцен.

В третьей новелле Шурик подменяет сторожа на складе. Именно в этот момент туда решают забраться три преступника, роли которых исполнили Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов. Шурик носится за Балбесом по всему складу и перепрыгивает через тележку. Та ударяется о резиновую покрышку и начинает катиться обратно в спину герою. Но если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что до этой сцены, как и в следующем кадре, никакого резинового препятствия нет.

Фото: Кадр из к/ф «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», реж. Леонид Гайдай, 1965 г.

В сцене с Трусом из фильма «Кавказская пленница» нашли сразу три киноляпа

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в третьей новелле водка превращается в вино, когда Шурик протыкает шпагой героя Юрия Никулина.