Трамп раскритиковал политику Байдена цитатой Путина
Фото: Reuters / CARLOS BARRIA
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Бывший президент США открыто говорит о том, в какое состояние действующий американский лидер приводит страну.
Президент США Джо Байден является угрозой демократии. Такое мнение выразил бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, выступая на встрече с избирателями в Нью-Гэмпшире.
Он объяснил это тем, что администрация действующего американского лидера готова нарушить Конституцию США ради победы.
Кроме того, Трамп процитировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что события в США «показывают загнивание американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии», пишет ТАСС.
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