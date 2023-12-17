Умер участник первой советской экспедиции на Эверест Эдуард Мысловский

Фото: Родионов Юрий / ТАСС

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Мужчина посвятил альпинизму всю жизнь.

На 87-м году жизни скончался Эдуард Мысловский — заслуженный тренер СССР по альпинизму и заслуженный мастер спорта. Трагической новостью поделились представители пресс-службы Федерации альпинизма России.

Мужчина прославился в 1982 году, когда принял участие в первой советской гималайской экспедиции. Исследователи покорили Эверест. Причем до этого Мысловский совершил 11 восхождений на семитысячники СССР и успел поработать альпинистом-высотником.

Похороны пройдут 18 декабря в большом зале Николо-Архангельского крематория в Московской области. Причина смерти не раскрывается.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Лос-Анджелесе скончался популярный американский актер Джек Аксельрод, прославившийся благодаря сериалам «Офис» и «Декстер». Всего за свою творческую карьеру артист снялся в более 80 проектах. При этом сниматься он закончил еще в 2020 году, уйдя на пенсию.