Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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Нужно соблюдать не только меры безопасности, но и действующие на территории России правила. Но какие именно?

Тысячи россиян запускают в новогоднюю ночь фейерверки. Но далеко не все знают, что за это можно получить штраф, поскольку существуют определенные ограничения. А какие — рассказал юрист Юрий Капштык.

Эксперт отметил, что запускать салюты можно в период с семи утра до 23 часов вечера. И устраивать яркое зрелище можно далеко не все.

«Нельзя запускать салюты в крытых помещениях, но можно использовать бенгальские огни. Даже если и очень хочется, нельзя также запускать салюты с крыш, балконов, на сцене, на стадионах, спортивных площадках, во время массовых мероприятий, шествий, пикетов, демонстраций», — объяснил Капштык в беседе с изданием Газета.ру.

К перечисленным местам стоит добавить и территории, представляющие историческую и культурную ценность, а также кладбища, религиозные объекты, заповедники и национальные парки. Нельзя запускать салюты и на объектах, которые отнесены к категории взрывоопасных или пожароопасных, отводах железных дорог.

Нарушителю грозит административная ответственность по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) со штрафом до тысячи рублей или арест до 15 суток и административная ответственность по статье 20.4 КоАП (нарушение правил пожарной безопасности) со штрафом от пяти до 15 тысяч рублей. Штраф для юридических лиц гораздо выше, заключил эксперт.

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