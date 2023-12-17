«Белая смерть»: почему нельзя есть много соли

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aloisio Mauricio; 5-tv.ru

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Этот продукт добавляют практически в каждое блюдо в качестве усилителя вкуса. Однако ее избыточное употребление грозит неприятными последствиями для здоровья.

Взрослым людям не стоит потреблять более пяти граммов соли в сутки. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила врач и кандидат медицинских наук Наталья Шарафилова.

Она добавила, что речь идет не только о той соли, которая добавляется в пищу во время готовки, но и той, что содержится в хлебе и другой потребляемой продукции. Шарафилова также подчеркнула, что консервы, которые продаются в магазине, содержат очень много соли.

«Поваренная соль идет в качестве консерванта. Людям, предрасположенным к сердечно-сосудистым заболеваниям или имеющим эти болезни, нужно учитывать и исключать ее из рациона. Почему опасно большое содержание соли? Соль, попадая в сосудистое русло в большом количестве, удерживает жидкость, нагружая сосудистое русло. Она создает условия для повышения артериального давления, что может привести к гипертонической болезни», — заявила Шарафилова.

Врач добавила, что артериальная гипертония, риск развития которой увеличивается из-за чрезмерного употребления соли, поражает «органы-мишени». К ним относят сердце, почки, сосуды, в частности сосуды глазного дна.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что необходимо правильно питаться, не курить и следить за артериальным давлением для избежания проблем с сердцем.