«Небезосновательно»: у Зеленского пропало новогоднее настроение

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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На Западе считают, что Украине предстоит вступить в новый 2024 год с опаской. Но почему?

Позитивный настрой президента Украины Владимира Зеленского продолжает стремительно падать на фоне ситуации на фронте. Как отмечают журналисты издания Newsweek, киевский режим испытывает все больше трудностей, а российские силы в это время продолжают продвигаться на поле боя.

«В то время как Киев стоит на пороге нового года, в котором мало шансов на прекращение конфликта с Россией, у украинского президента небезосновательно отсутствует новогоднее настроение», — пишут авторы материала.

Настроение Зеленского омрачает и настрой Запада по финансированию киевского режима. Объем военной помощи с их стороны снижается, а ВСУ нуждаются в новой партии боеприпасов.

Как полагают журналисты Newsweek, Украине предстоит вступить в новый 2024 год с опаской.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, зачем на самом деле Украина готовит новое контрнаступление в 2024 году.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.