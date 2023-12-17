Как выбрать качественную красную икру: основные правила

Покупая икру в жестяной банке, нужно осмотреть ее на целостность и вздутие

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Практически любой праздник не обходится без этого деликатеса. А на носу Новый год! Как не прогадать с выбором?

При выборе икры важно обращать внимание на среднюю стоимость товара. Если продукт стоит дешевле — лучше отказаться от покупки. Эксперты советуют отдавать предпочтение крупным производителям — их продукция известна и присутствует на рынке как минимум несколько лет.

Икра хранится в холодильниках с более низкой температурой, чем у бытовых. Если вы выбираете продукт в жестяной банке, следует осмотреть ее на целостность и вздутие. Рекомендуется потрясти банку перед покупкой — «бултыхание» говорит о лишней жидкости.

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Икра разных рыб отличается по размеру, цвету, внешнему виду и цене.

Самая распространенная — икра горбуши. Она обладает выраженным вкусом икры, ярко-оранжевым цветом, средним размером икринок.

Икра форели имеет плотную оболочку, бывает желтой и темно-желтой. Вкус более нейтральный и лососевый. Может присутствовать легкая горчинка.

Икра кижуча чуть мельче, чем у горбуши. Ее цвет — темно-коричневый с преобладанием бордового оттенка.

А икра нерки — самая мелкая, примерно три миллиметра. Ярко-красного цвета, вкус со свойственной горчинкой.

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