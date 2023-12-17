Погоду лихорадит: в Москву придет оттепель на смену снегопадам

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Недавно Россию накрыл циклон «Ваня», который принес рекордное количество снега. Но, видимо, сугробы начнут скоро таять.

Россию удивил «Ваня». Вот так он выглядит из космоса. Такое русское имя циклону дали немецкие метеорологи и не прогадали — «Ваня» накрыл огромным снежным одеялом огромную территорию от Днепра до Волги, принеся небывалые снегопады. И это не просто красивый образ. В Москве действительно зафиксировали в пятницу самые высокие за последние 150 лет сугробы.

Впрочем, ситуация сейчас такая складывается, что небывалое и аномальное как раз становится нормой. Уже на следующей неделе все эти сугробы растают. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Алисы Паршаковой.

Россия во власти циклона. Сначала смертоносный «Ваня» ударил по Ростову. Не выдержали ни фонарные столбы, ни деревья. В травмпунктах не хватало мест, пациенты лежали даже в коридорах. Регион превратился в гигантский каток.

Затем аномальные снегопады в Брянской, Липецкой, Курской областях. Там прохожие и пассажиры выталкивали фуры, скорые, автобусы. В Воронеже опустели продуктовые магазины. Машины с товаром просто не смогли доехать. Затем пришла очередь столицы.

«Циклон „Ваня“ принес в Москву рекордное количество снега. Высота сугробов достигает до полуметра. Это в пять раз выше нормы. Так просто машину не откапать, потребуется минут 20», — говорит корреспондент.

Сильнейший снегопад за полтора века! Впервые в сезоне девятибалльные пробки с самого утра.

«Из-за сильного снегопада упала и видимость на дорогах. Сейчас она около километра, а вечером и вовсе будет не более 200 метров. Снежные заносы и гололедица. С помощью электронных табло жителей и гостей столицы просят отказаться от автомобилей и пересесть на метро», — говорит корреспондент.

Московские коммунальщики переведены на усиленный режим. Со стихией борется 130 тысяч человек.

Циклон «Ваня» зародился в Европе, успел и там натворить немало бед, прежде чем отправиться в Россию. В Ирландии из-за него смерчи, в Германии — реки вышли из берегов. Тогда-то его и нарекли «Иваном». По традиции последних лет, во всем плохом винить русских. У нас он уже пошел на север, говорят, там и затихнет.

«Как минимум до 24-25 числа днем достаточно будет, так сказать, аномально теплая погода на четыре-шесть градусов выше климатической нормы. Все это приведет к интенсивному таянию», — прогнозирует начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Пока Москва будет тонуть, Сибирь и Дальний Восток скуют аномальные холода. Минус 36-47 градусов. Погоду небывало лихорадит.

Число аномалий и катаклизмов растет ежегодно. Еще полвека назад их было в пять раз меньше. Одна из причин — глобальное потепление. Климат стремительно продолжает меняться. Беспрецедентная жара с пожарами и засухой летом. И лютые морозы зимой.

«Нас ждет катастрофический сценарий: засуха, таяние ледников, затопление городов. Увеличение смертей. Например, в Европе этой зимой умрет на 150 тысяч больше. Просто потому, что энергоресурсы стали менее доступны», — предупреждает директор межправительственной группы экспертов по изменению климата Эрве Лепаж.

Прогноз на новогодние праздники синоптики дают с неохотой. Еще слишком далеко. Ведь даже о надвигающимся циклоне «Ваня» стало известно только за шесть дней до разрушений в России. На данный момент точно можно сказать одно: праздники будут снежными.

«Плюс-минус пять. Такая погода будет в Москве и такая же в Санкт-Петербурге. Что касается Сочи, там намного веселее, там плюс 11-12. Солнце», — говорит руководитель Центра экологии и развития института Европы Сергей Рогинко.

Но какие бы сюрпризы погода не готовила, похоже, русские морозы только закаляют наш характер. Лучше всего это демонстрируют кадры из Тулы, где маленький житель, несмотря ни на что, катается на качелях в сугробе.