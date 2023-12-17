Цены всмятку: почему в России рекордно подорожали куриные яйца

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Правительство уже предпринимает меры по стабилизации сложившейся ситуации на рынке.

Одной из тем во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным было уделено особое внимание — подорожанию яиц. Его можно было объяснить «сезонностью». Ведь каждый год — два пика потребления: весной на Пасху и в конце декабря. Перед Новым годом хозяйки начинают закупаться, а яйца необходимый ингредиент большинства праздничных салатов. Но проблема в том, что яйца начали дорожать с конца лета. Всего же с начала года — плюс 46%. И десяток яиц уже в среднем стоит под 120 рублей, в зависимости от категории и региона, а так и по 400 и по 500 можно найти. И не только на Крайнем Севере.

Ситуация повторяет предыдущий кризис с ценами на курятину. Месяц назад всей страной обсуждали: чего так подорожало самое доступное мясо? И вопрос дошел до президента. И вот опять цены вверх, правительство пытается что-то решить, но безуспешно. И ситуация вновь доходит до президента.

«Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них все в порядке. На что я ему отметил, честно говорю, это прямая речь: «А у граждан наших есть проблемы, рост на яйцо курицы 40%, а в некоторых местах и больше, и на мясо куриное. Я думаю, что связано еще, хоть и говорят, что это не так, но мне кажется так, вовремя не открыли импорт пошире, потому что, видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают. Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», — сказал Владимир Путин.

Рассчитывали побольше заработать. Это многое объясняет. Хотя версии о том, почему яйца стали «золотыми», есть разные. Якобы снизилась яйценоскость кур, якобы российской армии понадобился яичный порошок. Каждый подобный ажиотаж, (а мы помним, как гречку сметали с прилавков, потом сахар, теперь вот яйца даже поштучно раскупают) вызван философией капитализма, желанием заработать. Минсельхоз месяц назад грозился запретить экспорт мяса птиц и яиц, но так и не запретил.

Пока цены на яйца росли из-за якобы нехватки, их продолжали вывозить из страны. Дорогой доллар все равно позволял получить сверхприбыль. Чтобы решить проблему, мы вынуждены будем завозить яйца, скорее всего, из Турции и Азербайджана. Где тут логика — разбирался корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Разные категории, производители, но общая тенденция. Яйца не просто подорожали — стали «золотыми»! Сильнее всего в Крыму, Тыве, Кузбассе. Девять регионов в лидерах антирейтинга, а в среднем по стране плюс40% за год. Это данные Генпрокуратуры. Но берут, говорят, продавцы. Спрос на высшую категорию правда упал.

«У нас пользуется спросом яйца второй категории и появилась новая категория яиц — третья. Продаются поштучно. По девять рублей за штуку», — говорит директор магазина Дарья Старостина.

Декабрь только подогревает ажиотаж. Яйца — непременный ингредиент новогодних салатов: оливье, мимозы, селедки под шубой. Все это тоже выросло в цене. Например, оливье на четыре порции будет стоить 520 рублей. Самые дешевые яйца, что по акции, раскупают быстро.

Фермеры жалуются: зимой куры несутся куда хуже, как не обогревай. Даже в теплом Сочи.

«Сейчас яиц немного, очень немного, в день бывает 30-40 собираем в день, конечно же, к весне их будет много. И перевозка подорожала, и сами корма», — рассказывает фермер Инга Экзархо.

Птицефабрики в голос просят их понять и простить — есть дефицит вакцин для птиц. Поголовье сократилось.

«Удорожание сырья и компонентов для производства яиц… Сейчас рубль достаточно сильно ослабился, а многие корма, многие витамины и вакцины — они зарубежные», — говорит директор по стратегическому развитию АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Артур Гафаров.

Но все равно потребовалось вмешательство президента, чтобы проблема начала решаться.

«Где и когда были такие цены? Мы же не получаем миллионами пенсию, наведите порядок, не к кому обратиться», — пожаловалась россиянка.

Путин заверил, цены стабилизируются в ближайшее время. Одно из решений — поддержка фермеров.

«Я с удовольствием сам яичницу ем, и в свое время мог и десять с утра навернуть. Но что произошло. Спрос увеличился, а объемы производства нет. Вовремя не открыли импорт. Приношу свои извинения на этот счет, но это сбой в работе правительства», — сказал Путин.

Есть и другие мнения, кто виноват.

«Недобросовестные практики производителей и ценовой сговор, когда несмотря на наличие производственной мощности, несмотря на отсутствие существенного роста компонентов себестоимости, происходит согласованный рост цен», — жалуется глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

А против недобросовестных игроков рынка начала масштабные проверки антимонопольная служба. И действительно нашла признаки яичного картеля. Необоснованно задрали цены как раз в Крыму. Пара производителей взвинтила их почти в два раза. И в Кирове выявили еще несколько нарушителей закона о защите конкуренции. Проверки продолжаются.

«Ведомство направило запросы в десять федеральных торговых сетей, о представлении сведений об еженедельной динамике средневзвешенных, закупочных и розничных цен на куриные яйца», — говорит пресс-секретарь челябинского УФАС РФ Мария Хрустова.

Не дожидаясь не то что проверок, а окончания прямой линии с президентом, цена на яйца в Краснодарском крае начала снижаться.

Еще одна мера поддержки — отмена ввозных пошлин на импортные яйца. Помочь нашему рынку пообещали Азербайджан и Турция. Первые партии товара уже в пути. За полгода поставщики ввезут более миллиарда импортных яиц и помогут превратить «золотые» яйца обратно, в обычные.