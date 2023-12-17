Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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В планах — строительство высокоскоростных железных дорог до Донецка и Луганска.

Чем дальше на Запад отодвигается линия боевого соприкосновения, тем безопаснее становится в Донбассе, Новороссии и ближайших к ним российских регионах.

С начала спецоперации 11 российских аэропортов юга и Черноземья закрыты. И вот впервые за это время был осуществлен пробный рейс, без пассажиров. Тестировали работу наземных и специальных служб. Подробности не уточняются, нет кадров приземления и взлета лайнера, чтобы противник не знал, что конкретно придумали для защиты аэродрома. После детального изучения тестового полета будет принято решение о возможном открытии кубанской воздушной гавани. А дальше опыт Краснодара, откуда до линии фронта примерно 350 километров, может быть использован и для других аэропортов.

Сейчас, пока авиасообщение ограничено местами, повышенная нагрузка и ответственность легла на РЖД. Президент, выступая на ежегодном съезде железнодорожников, поблагодарил работников этой сферы за труд и за мужество. По словам главы государства, в планах и дальше развивать сеть железных дорог, причем на принципиально новом уровне — высокоскоростном.

Первая ветка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) должна связать две столицы. Если по обычной колее поезд Москва-Петербург идет в среднем восемь часов, «Сапсан» по тем же рельсам идет четыре часа, то ВСМ ветка даст возможность пролетать путь за два часа 15 минут. Новые скорости — новые возможности.

«Затем такие трассы должны соединить столицу с братской Белоруссией, с Минском, с Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону. Обеспечит доступность курортов Черноморского побережья. Большую, лучшую доступность для наших граждан. Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их до Луганска и Донецка. Планируется, что высокоскоростные магистрали пройдут по территориям, где живут более 111 миллионов наших граждан, а это 80% населения страны», — отметил Владимир Путин.

Идет глобальная переориентация и грузовых потоков — с запада на север, юг и восток. От пропускной способности портов и железнодорожных магистралей зависят темпы развития страны. В пятницу президент дал старт движению по двум новым направлениям. На Крайнем Севере в Мурманской области проложен подход к новому незамерзающему порту «Лавна». А на востоке сдан новый Керакский тоннель, на замену старому, который работал с 1911 года, то есть с момента прокладки Транссиба.