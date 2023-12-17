«Это трагедия для них»: Путин рассказал о реальном положении дел на фронте

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. Что сейчас происходит на поле боя?

Большая пресс-конференция Владимира Путина, плюс прямая линия — уникальный формат и, безусловно, главное событие недели этой и последующих. Ведь то, что здесь сказано, будет эхом еще долго звучать. Спектр тем как всегда широк, но в этом году актуальнее всего спецоперация, геополитика, место России в этом безвозвратно изменившемся мире, судьба и будущее каждого из нас. И, конечно, конкретные проблемы граждан. По сути, это был мастер-класс от президента для чиновников о том, как нужно слушать граждан большой страны, как нужно реагировать на их нужды и как решать вопросы.

Мероприятие называется «Итоги года», однако хронологические рамки, естественно, шире. Учитывая, что Владимир Путин уже объявил о своем намерении баллотироваться на новый срок. Получается, это и подведение итогов того, что сделано на посту и обсуждение планов на будущее.

Если выделить главную тему всего четырехчасового общения — это, безусловно, спецоперация и все, что с ней связано. 15 вопросов из 87, заданных президенту, так или иначе касались спецоперации. Какая ситуация на фронте, чем еще нужно помочь армии, и когда будет мир. Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин внимательно выслушал ответы и убедился — у Путина есть четкое понимание, что нужно для победы.

Когда наступит мир? Один из самых волнующих вопросов не только этой прямой линии, но и всего 2023 года. У президента есть конкретный ответ.

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Я напомню, о чем мы тогда говорили — о денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе. Не хотят договариваться, ну что же, мы были вынуждены принимать другие, в том числе военные меры», — сказал президент.

Это четкий посыл всей коалиции Запада, спонсирующей киевский режим и подкидывающей дров в топку конфликта. Даже известные центры антироссийской пропаганды, типа Фонда Карнеги за международный мир*, послушали Путина и теперь ретранслируют этот почти ультиматум своей аудитории.

Путин поставил Запад перед фактом: Россия добьется не только полной военной капитуляции Украины, но и установит там дружественный режим. Он дает понять, что вопрос лишь в цене, которую Запад заплатит».

Им вторят самые крупные мировые издания. Путин может диктовать условия переговоров с позиции сильного. Западу не удалось сломать Россию ни экономически, ни технически, ни в силовом плане: контрнаступление ВСУ с треском провалилось, на фронтах СВО все уверенно идет к нашей победе. Для этого даже не нужна новая мобилизация. Достаточно прошлогодней частичной. И тех добровольцев, которые каждый день пополняют ряды нашей армии.

«Набрано 486 тысяч, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы родины с оружием в руках, не сокращается. Полторы тысячи ежедневно по всей стране, будет полмиллиона человек до конца текущего года. Ну зачем нам мобилизация?» — указал президент.

В эфир выходят, как раз те самые добровольцы, которые и куют победу на СВО. Подразделение «Ветераны» как они сами себя называет именная бригада президента.

Президент еще раз делает акцент на том, что русские и украинцы — единый народ, а то, что происходит сейчас между нами, похоже на гражданскую войну. Она не за территории. Хотя Донбасс, Херсонщина, Запорожье, Одесса — исторически российские земли. Война идет за умы. За то, чтобы наши братья-соседи перестали точить на русских ножи. Разворачивать плацдармы для атак, как сейчас в районе Крынок.

Крынки — село на левом берегу Днепра. Плацдарм ВСУ, как последняя попытка продвинуться к Крыму. Из-за невыгодных условий, которые им создали российские войска, по сути, является братской могилой для бойцов противника.

«Ведь для того, чтобы туда подать личный состав — там человек 80 все время находилось, сейчас поменьше уже, — используют только лодки, но они же под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения. У наших военнослужащих потери там санитарные — два-три, вот три дня назад было шесть человек ранено. У противника — десятки погибших», — отметил Путин.

Путин в самых мелких деталях знаком с оперативной обстановкой. По его мнению, ситуация в Крынках — очередная мясорубка для ВСУ, сплошь политическая авантюра руководства Украины, связанная с иностранными поездками руководства Украины с целью выклянчить очередные невозвратные деньги на содержание страны и своей армии, которую оно не жалеет. Но и нам в условиях боевых действий, жалеть ее не престало.

«Я какое-то время назад НГШ сказал, не спешите их оттуда выдавливать, прямо скажу, нам выгодно, чтобы они туда подавали бездумно дальше личный состав, к сожалению. Такова логика вооруженной борьбы. Но они продолжают это делать, и это трагедия, я считаю, для них», — добавил глава государства.

Уверенный тон и заявления, хорошее настроение лидера страны — как индикатор того, что у России в зоне СВО сейчас все идет по плану. Успешно. С эффектом катка, который медленно, но верно делает свое дело.

Вопросы по СВО задавали и бойцы с передовой, ветераны, уже повоевавшие, добровольцы, волонтеры, военкоры. Владимир Путин дал четко понять — подходы неизменны победа будет за нами. Каждый, кто защищает родину с оружием в руках — герой. И заслуживает равной поддержки, не зависимо от того, в каком подразделении сражается. Государство сделает все, чтобы обеспечить бойцов всем необходимым и на поле боя, и в период реабилитации.

Задавая вопрос президенту онколог из Мелитополя рассказал, что у них в городе не хватает врачей, как и по всей России. И это мимолетное сравнение на самом деле показало то глубокую трансформацию, которая произошла в мировосприятии жителей новых регионов. Они — часть России. И по факту, и по самоопределению. Хотя запорожский Мелитополь чуть более года назад вошел в состав Российской Федерации.