Два Ту-22МЗ провели пятичасовой полет над нейтральными водами Балтики

Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; Telegram / Минобороны России / mod_russia; 5-tv.ru

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Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Соответствующее видео Минобороны страны опубликовало в своем Telegram-канале.

Отмечается, Ту-22М3 сопровождали экипажи самолетов Су-30СМ ВКС России. Продолжительность полета составила около пяти часов. Кроме того, на отдельных участках их сопровождали истребители иностранных государств.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в октябре российский МиГ-31 перехватил американский Р-8А над Норвежским морем. Последний хотел нарушить госграницу. Попытка была успешно пресечена благодаря оперативному реагированию ВКС РФ.