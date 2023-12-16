Позиции под защитой: как новое изобретение ВС РФ сделало ВСУ «слепыми»
BI: ВС России успешно используют защитные экраны против ВСУ
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские силы укрепляют свои позиции так, что противнику становится их сложно обнаружить.
Российские силы в несколько раз превосходят украинскую по количеству дронов, к тому же Вооруженные силы (ВС) РФ успешно используют защитные экраны для укрепления своих позиций. Об этом пишет журнал Business Insider.
Как пояснил полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан, защитные стекла затрудняют нанесение ударов и усложняют обнаружение наших позиций. По словам эксперта, это изобретение является разумной адаптацией к условиям на фронте.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине пожаловались на уловку ВВС России, обходящую ПВО.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.