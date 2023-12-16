Илон Маск оценил вероятность существования инопланетян

Фото: www.globallookpress.com / 31

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Основатель компании SpaceX порассуждал о сознании в разных частях Галактики.

Реальных доказательств существования инопланетян нет. Об этом заявил американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск в интервью на празднике партии «Братья Италии» премьер-министра Джорджи Мелони.

По словам Илона Маска, вполне вероятно, что люди — единственные существа с сознанием, по крайне мере, в той части Галактики, где находится Земля.

«Итальянский физик Энрико Ферми задавался очень глубокими вопросами, одним из которых был: „Где инопланетяне?“ Одним из объяснений будет сказать, что сознание — очень редкая вещь. Я не видел доказательств инопланетян», — признается Маск.

Предприниматель также отметил, что сознание представляет собой маленькую свечу, поэтому люди должны сделать все, чтобы она не погасла.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что группировка ХАМАС позвала Илона Маска в сектор Газа.