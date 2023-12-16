«Перестала продаваться сказка»: зачем Украина готовит новое контрнаступление в 2024 году

Фото, видео: REUTERS / Valentyn Ogirenko; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

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Западная пресса сообщает, что киевский режим после провала летней широко анонсируемой операции готовится ко второй попытке. В чем истинная цель нынешней украинской власти?

Западные СМИ начали сообщать, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют новое контрнаступление в 2024 году. Предположительно, оно будет проводиться по плану главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Политолог Юрий Светов в беседе с 5-tv.ru рассказал о возможности наступления в современных реалиях.

Как отметил эксперт, для представителей нынешней украинской власти многие вещи происходят в выдуманном «виртуальном пространстве», в которое им хочется верить. Как им кажется, в нем они уже «победили» Россию, объяснил специалист.

«В этом пространстве они твердили, что у России нет ракет. А когда выяснилось, что ракеты есть, сообщается, что какой-нибудь военный завод атаковало десять российских ракет, а сбили 18. И прочие, прочие шедевры», — привел пример Юрий.

По мнению политолога, на протяжении всего 2023 года Киев стремился убедить иностранных спонсоров в успешном контрнаступлении ВСУ. Валерий Залужный заявил, что российские войска находятся «в тупике», однако это не имеет никаких доказательств.

Светов рассказал, что подобная «сказка о победе Украины перестала продаваться». Именно поэтому представителям украинской власти необходимо что-то обещать, в том числе и новое контрнаступление.

«Очень характерно то, что пишет западная пресса. Если год назад в Вашингтоне принимали Зеленского как героя, который „громит Россию“, то сейчас его приняли как неудачника, который ничего не сделал», — подметил эксперт.

Именно в этом смысловом значении и начались разговоры о предстоящем на следующий год наступлении, считает эксперт. Украинская власть стремится продать «фьючерсы» на будущую победу и контрнаступление, пообещать успех, чтобы получить новое финансирование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полковник дал прогноз новому контрнаступлению ВСУ.