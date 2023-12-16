«Без слез не взглянешь»: Самбурская раскритиковала свой клип, снятый в США

Самбурской не нравятся два ее клипа, один из которых снимался в США

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Артистка признается, что некоторые ролики на ее песни оставляют желать лучшего. Что не нравится знаменитости?

Настасья Самбурская раскритиковала два собственных клипа, посчитав работу продюсера не совсем профессиональной. Об этом звезда сериала «Универ» рассказала в беседе с изданием PROZvezd.

Артистка призналась, что некоторые ее клипы, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Претензии у Самбурской не к своим вокальным данным, а к видеоряду.

«Два клипа у меня были сняты когда-то, но без слез на них не взглянешь. Один видеоряд бывший продюсер даже попытался выдать за полноценный клип, но, к сожалению, не удалось. Потому что изначально это видео было сделано для задника моего выступления на его юбилее, на котором я пела песню «Плохие мальчики», — рассказала знаменитость.

При этом Самбурская вспоминает, что ради съемок даже ездила в США, но в итоге ничего особенного и выдающегося в ролике не было. И виды, которые показаны в клипе, можно запросто найти в России. Также Самбурская отметила, что из-за некачественно снятых клипов их не выпустил в эфир ни один канал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настасья Самбурская вспомнила о своей самой необычной роли.