Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Акция помогает исполнять мечты детей по всей России.

Сергей Кириенко принял участие в акции «Елка желаний» на выставке «Россия».

Первый заместитель администрации президента РФ снял шарик с елки, в котором было написано о желаемом наборе кукол для театра. Сергей Кириенко пообещал исполнить мечту.

«Обязательно исполним мечту Натальи Сергеевны», — сказал он.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций. На выставке продемонстрированы достижения страны в различных отраслях экономики. Вход на выставку бесплатный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие новогодние мечты детей осуществит Путин.