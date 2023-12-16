«Недоумение и разочарование»: радио Болгарии запретило интервью с послом РФ

Фото: Игорь Ленкин / ТАСС

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Интервью должно было состояться в рамках программы «Политически некорректно».

Болгарское национальное радио запретило трансляцию беседы с послом Российской федерации. Об этом заявило посольство РФ в Болгарии в своем Telegram-канале.

В сообщении говорится, что программный совет национального радио Болгарии запретил запланированную трансляцию интервью с Елеонорой Митрфановой, послом России. Беседа должна была состояться в сегодняшнем выпуске передачи «Политически некорректно». Было созвано экстренное заседание, после которого последовало объявление об отмене онлайн-трансляции.

«На фоне разговоров о демократии, свободе слова и свободе на выражение собственного мнения решение БНР — очевидно, принятое не без давления извне — вызывает лишь недоумение и разочарование», — поделились в посольстве.

Кроме того, представители посольства РФ в Болгарии уверены, что спрос на альтернативное мнение и раскрытие правды о мире может только возрасти благодаря такой «сильной цензуре».

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала инциндент в своем личном блоге. Она отметила, что на территории Болгарии женщинам из России нельзя давать интервью и пересекать воздушное пространство.

«Дышать в Болгарии еще можно?» — задалась вопросом Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в парламенте Болгарии произошла драка из-за передачи ВСУ списанной бронетехники.