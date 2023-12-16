Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта
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Фото: www.globallookpress.com / Noufal Ibrahim
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Российский лидер отметил невероятные лидерские качества своего коллеги.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Телеграмма, направленная брату погибшего лидера, опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что скончавшийся эмир Кувейта пользовался авторитетом среди коллег в странах Ближнего Востока. Он отметил что правитель сделал многое для упрочения позиций страны на международной арене.
«Он многое сделал для социально-экономического развития Кувейта. Ценим его личный вклад в укрепление дружественных российско-кувейтских отношений», — говорится в сообщении российского президента.
Владимир Путин также передал соболезнования всем родным и близким погибшего эмира, а также народу Кувейта.