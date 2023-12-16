«Забыли нас спросить»: полковник дал прогноз новому контрнаступлению ВСУ

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

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Речь идет об операции, которую киевский режим планирует провести в 2024 году.

У Украины нет возможностей для проведения нового контрнаступления. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с URA.RU.

«У Киева практически нет возможности наступать. Украина в военном отношении импотентна», — сказал он.

По мнению Литовкина, разговоры о готовящейся операции ВСУ являются пустыми. Вне зависимости от их планов Россия будет действовать так, как считает нужным.

«Украина и ее западные партнеры, планируя свое контрнаступление на 2024 год, забыли спросить нас о том, будем ли мы дожидаться их наступления или мы предпримем свои какие-то меры», — добавил полковник.

Литовкин считает, что западная авиация не поможет ВСУ, которые находятся в тяжелом положении. Чтобы боевики могли пользоваться истребителями США, нужно не только построить аэродромы, но и обучить летчиков. Однако вряд ли у ВСУ все это появится через три-четыре месяца.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Еще 15 октября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление полностью провалилось. Глава государства отметил, что киевский режим еще готовит новые операции на отдельных участках фронта, но о них известно руководству РФ, принимаются соответствующие меры. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя назвал контрнаступление завершенным, и армия РФ ведет активные боевые действия по всему фронту.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украина собирает силы для нового контрнаступления в 2024 году.