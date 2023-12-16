Фото: Sebastian Gollnow / ТАСС

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Недавно мэр украинской столицы обратился с очередной просьбой.

Мэр Лондона отказался передавать украинским властям машины, которые должны быть утилизированы из-за полного несоответствия стандартам экологической обстановки центра Великобритании. Этой информацией поделилось издание The Daily Telegraph.

Отказ мэр Лондона объяснил тем, что просьба Кличко не соответствует полномочиям его должности. По закону об администрации Большого Лондона все решения чиновников обязаны нести пользу гражданам Великобритании и, преимущественно, жителям Лондона с различной точки зрения — экологической, экономической и социальной.

Передача машин украинской столице никак не улучшит жизни лондонских жителей, поэтому просьбу Кличко удовлетворить просто-напросто невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что депутат ЕП Уоллес назвал безумием слова Столтенберга об украинском конфликте.