А где ремонт? Трусова приобрела собственную квартиру

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Подписчики поздравили девушку с новым этапом в жизни.

19-летняя фигуристка Александра Трусова показала фотографии новой квартиры. Дорогой покупкой девушка похвасталась в социальных сетях.

Девушка приобрела жилье без отделки. По словам Трусовой, в ее жизни начался новый этап — ремонт.

«Я начинаю ремонт в своей квартире! У меня еще не было такого опыта, поэтому все очень непонятно, но безумно интересно! Кстати, буду рада вашим советам», — написала Трусова.

Фигуристка Александра Трусова показала фото новой квартиры. Фото: Instagram* / avtrusova

В комментариях поклонники спортсменки поздравили ее с долгожданным приобретением. Кто-то пошутил, что лучшим решением будет сделать в квартире ледяной пол.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трусова рассказала, как она потратила заработанные деньги. После участия в Олимпийских играх в прошлом году она приобрела роскошный автомобиль. Стоимость Mercedes-Benz G-Class сейчас начинается от 30 миллионов рублей.

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