🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 17 декабря, положительный и позитивный день. Пожалуй, самый лучший во всем месяце. У вас будут силы на новые свершения, появится желание заняться спортом. Не сомневайтесь в том, что вы самые лучшие и успешные. Не слушайте завистников, они хотят внушить вам комплексы. Только вы — хозяева своей жизни. Ваш потенциал безграничен! Будьте уверены и напористы в своих силах! Не бойтесь ничего и никого.

♈ Овны

В вашей голове проносится так много идей, что вы не успеваете довести до ума хотя бы одну. Постарайтесь записать все, что кажется вам особенным. В будущем вы можете вернуться к ним и раскрутить их до чего-то масштабного и крутого. Не стоит в этот день отвлекаться на какие-нибудь нюансы, отходить подальше от планов — это лишь сожрет ваше ценное время.

Космический совет: вам стоит посвятить себя творчеству. Нарисуйте картину или займитесь вышивкой — это может принести вам удачу.

♉ Тельцы

Одиночество будет сложно выносить, поэтому обязательно находитесь среди друзей и близких. Вы будете подзаряжаться от них хорошим настроением и энергией. Также для вас это хороший день, чтобы наладить деловые связи — больше общайтесь и укрепляйте свой статус. Вечером не стоит сбавлять обороты — разговаривайте с незнакомцами чаще.

Космический совет: обратите внимание на свои сны. Они могут оказаться вещими. Может прийти в голову хорошая идея или решение проблемы.



♊ Близнецы

Эмоции и чувства людей сегодня будут в приоритете. Смело отодвигайте важные дела и тратьте время на разговоры, советы и поддержку. Помните, что сейчас поможете вы, а позже помогут вам. Прислушивайтесь к своим ощущениям и самочувствию — звезды говорят, что ваш иммунитет страдает. Так что обязательно купите комплекс витаминов и одевайтесь потеплее.

Космический совет: хорошенько отдохните, вам нужно набраться сил перед рабочей неделей. Займитесь йогой или гимнастикой, чтобы очистить мысли.

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♋ Раки

Разговоры обязательно должны иметь деловое настроение. Даже с друзьями стоит говорить о планах и делах на работе. Сегодня все это поможет найти пути развития ваших идей и возможности укрепить карьеру. Не стоит игнорировать перемены, которые во всю стучатся в ваши двери. Лучше впустить их в свою жизнь и подстроиться — в конечном итоге вы поймете, что все идет по лучшему сценарию.

Космический совет: избегайте путешествий по морю и рекам. Они могут привлечь беду или несчастья. Внимательнее относитесь к тому, что говорите.

♌ Львы

Перед вашим очарованием очень сложно устоять. Обязательно воспользуйтесь этим — попросите кого-то о помощи или эффективном совете. Также полезно общаться на деловые темы — все, с кем вы поговорите, очень быстро перейдут на вашу сторону. А еще звезды советуют поменять что-то в имидже — купите нестандартные для вас вещи, измените прическу или макияж. Это поможет вам чувствовать себя увереннее.

Космический совет: будьте сегодня щедрее. Купите подарки друзьям или родным. Не слушайте завистников, они могут сбить вас с пути.

♍ Девы

Дел сегодня вагон и маленькая тележка. Включайте тайм-менеджмент и распланируйте свое время — так у вас есть шанс со всем справиться. Все переговоры в этот день закончатся на позитивной ноте и будут выгодны вам. Вообще, сейчас вы можете уговорить любого, и если вы не успеваете, обязательно попросите помощь. Некоторые идеи будут на миллион, поэтому запишите их, чтобы не потерять.

Космический совет: отличный день для занятий спортом. Купите абонемент в спортзал и наконец займитесь своей формой.

♎ Весы

Сегодня вы сможете найти выход из трудных ситуаций и разыскать ответы на самые сложные вопросы. Конечно, для этого придется много говорить и очаровывать собеседников своей харизмой. Не пропускайте чужие советы мимо ушей — они обязательно помогут и в личной, и в деловой жизни.

Космический совет: не ленитесь сегодня. Пора начать работать для исполнения всех своих мечтаний и планов.

♏ Скорпионы

У вас сегодня целый вагон и маленькая тележка дел, поэтому не стесняйтесь и просите помощи у близких. Самостоятельно вы вред ли справитесь даже с половиной задач. Также не закрывайте двери для перемен — постарайтесь принять их и использовать себе во благо. В романтических отношениях все не так просто — партнер правит сценарий вашей любви, и это может расстраивать. Не молчите, если вас что-то не устраивает.

Космический совет: не тратьте деньги понапрасну, относитесь сегодня к финансам внимательнее. Избегайте импульсивных покупок.

♐ Стрельцы

Сегодня придется задуматься о своей жизни. Беритесь за все задачи и просите помощи или совета, если что-то будет не получаться. Также сейчас перемены вместе с возможностями маленькими шагами входят в вашу жизнь. Не игнорируйте их, а подумайте, как использовать их себе во благо. Общение в очередной раз поможет вам встретить интересных и нужных людей, которые повлияют на ваше будущее.

Космический совет: проведите день с пользой, но в то же время попробуйте отдохнуть. Вам нужно освежить свои мысли.

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♑ Козероги

Перемены только в вашу пользу, поэтому принимайте их с улыбкой. Единственное — обязательно подходите ко всему с трезвой головой, откинув подальше эмоции. Ваша креативная жилка в этот день поможет закончить сложные дела быстро и легко. Так что не бойтесь подключить фантазию. А еще больше общайтесь — сегодня таким образом можно решить очень многие проблемы.

Космический совет: оставьте свое мнение при себе, не стоит ссориться с друзьями и членами семьи. Вы можете случайно кого-то обидеть.

♒ Водолеи

Не держите инициативу и идеи внутри — делитесь ими с окружающими. Они обязательно поддержат вас и помогут поверить в свои силы. Стресса сегодня будет очень много и снять его будет проблематично. Но попробовать все же можно. Например, созвониться с близкими или съесть что-то вкусненькое. Не бойтесь раздавать советы — все они в этот день будут в точку и точно помогут слушателю.

Космический совет: встретьтесь с близкими людьми — друзьями или семьей. Они могут помочь вам решить какую-нибудь проблему.

♊ Рыбы

Удивительно, но сегодня звезды советуют вам браться за все и разом — у вас будет много энергии и хватки, чтобы справиться со всеми задачами. Также это отличный день, чтобы много разговаривать. И лучше говорить о делах и работе — это благотворно повлияет на вашу карьеру. Кроме того, полезно сейчас наводить порядок в личной жизни, искать нужного человека и верный путь.

Космический совет: обратите внимание на свое здоровье. Не стоит выходить из дома, если у вас плохое самочувствие.

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