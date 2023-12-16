«Прекрасная поддержка»: бывший участник «Дома-2» отправился добровольцем на СВО

Фото: Instagram* / zadoynov.sasha

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Мужчина уже когда-то служил в реактивном дивизионе. Теперь он решил вспомнить старые навыки и помочь бойцам на фронте.

Бывший участник скандального шоу «Дом-2» Александр Задойнов решил отправиться в зону спецоперации. Такой новостью со своими поклонниками многодетный отец поделился в личном блоге.

Задойнов подчеркнул, что заключил контракт в Нижневартовске.

«Оплатили билеты, встретили. Я ничего сам практически не делал — все помогли организовать. Прекрасная поддержка», — заявил шоумен.

Он добавил, что два десятилетия назад служил в реактивном дивизионе. Сейчас настало время вспомнить старые навыки и продолжать «дело наших дедов и прадедов». Задойнов подчеркнул, что дети и супруга приняли его решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что какие российские звезды поддерживают бойцов СВО. Например, Григорий Лепс не единожды посещал города Донбасса, а также госпитали.

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