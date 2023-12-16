«Прекрасная поддержка»: бывший участник «Дома-2» отправился добровольцем на СВО
Экс-участник «Дома-2» Александр Задойнов решил отправиться в зону СВО
Фото: Instagram* / zadoynov.sasha
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина уже когда-то служил в реактивном дивизионе. Теперь он решил вспомнить старые навыки и помочь бойцам на фронте.
Бывший участник скандального шоу «Дом-2» Александр Задойнов решил отправиться в зону спецоперации. Такой новостью со своими поклонниками многодетный отец поделился в личном блоге.
Задойнов подчеркнул, что заключил контракт в Нижневартовске.
«Оплатили билеты, встретили. Я ничего сам практически не делал — все помогли организовать. Прекрасная поддержка», — заявил шоумен.
Он добавил, что два десятилетия назад служил в реактивном дивизионе. Сейчас настало время вспомнить старые навыки и продолжать «дело наших дедов и прадедов». Задойнов подчеркнул, что дети и супруга приняли его решение.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что какие российские звезды поддерживают бойцов СВО. Например, Григорий Лепс не единожды посещал города Донбасса, а также госпитали.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.