Зюганов: нужно выпороть того, кто выпустил Путина на мороз без шапки

Фото: © РИА Новости / Кирилл Иодас

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

На улице после снежного циклона сейчас минус 15 градусов.

Лидер фракции Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) разозлился на человека, который выпустил президента России Владимира Путина на мороз без шапки. Геннадий Зюганов предложил выпороть провинившегося во время недавней беседы с лидерами фракций Госдумы.

«Я… выпорол бы того, кто вас выпустил без шапки. Просто минус 15 градусов… Здоровье главнокомандующего в условиях боевых действий — это здоровье нации. Мы им сделаем замечание», —сказал политик.

Дело в том, что недавно Владимир Путин присутствовал на торжественной церемонии поднятия российского флага на атомном подводном крейсере «Император Александр III и атомной подводной лодке «Красноярск в Северодвинске. В ходе мероприятия российский президент произнес речь во время нахождения на улице, на его голове не было шапки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин пообещал жестко пресекать попытки вмешательства в выборы.