МВД Украины объявило патриарха Кирилла в розыск

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Киевские власти известны своими гонениями на православную церковь.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявлен в розыск Министерством внутренних дел Украины. Правоохранители Незалежной сообщили, что священник якобы скрывается от досудебного расследования. Соответствующие документы они опубликовали в базе данных.

Киевские власти известны своими гонениями на православную церковь. Больше месяца назад они предъявили патриарху обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» украинского государства.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как восстанавливали храм Знамения иконы Божией Матери. Многие детали фасада были утрачены — просто разрушились со временем.