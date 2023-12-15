Минюст РФ признал актера Анатолия Белого* иностранным агентом

Дарья Евстрахина 95 0
Минюст РФ признал актера Анатолия Белого* иностранным агентом
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Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Список традиционно пополнился в пятницу вечером.

Минюст РФ признал актера Анатолия Белого* иностранным агентом. Список традиционно пополнился в пятницу вечером.

Также реестр пополнили журналисты Андрей Затирко* и Григорий Шведов*. Вместе с ними в список попали депутат Хельга Пирогова* из Новосибирска и создатель общественной организации Денис Соколов*.

* — признан иноагентом в России.

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