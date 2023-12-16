От шика до провала: как российские звезды выглядели на «Песне года»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитости тщательно подбирают свои наряды, но порой желание выделиться играет с ними злую шутку.

В Москве состоялся главный музыкальный фестиваль страны — «Песня года», который традиционно посетили самые популярные звезды российского шоу-бизнеса. Однако знаменитости не только блистали, но и модных провалов оказалось немало. Мнением о нарядах российских артистов с изданием KP.RU поделился звездный дизайнер Наз Маер.

Ольга Серябкина

Ольга Серябкина. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

По мнению Наза Маера, певица Ольга Серябкина показала обрваз, который больше бы подошел ребенку для детского утренника, нежели знаменитости, посетившей светское мероприятие.

«Пример неудачного креатива. Наспех задрапированная в мини-платье копеечная мишура из супермаркета», — считает Наз Маер.

Люся Чеботина

Люся Чеботина. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Мрачный сценический наряд певицы Люси Чеботиной модный дизайнер назвал образом в рок-н-рольном стиле с сочетанием кожи и кружев.

«В целом, наряд подчеркивает все достоинства фигуры артистки», — отметил специалист.

Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

По мнению Наза Маера, желание Ларисы Долиной блистать как можно ярче, затмив при этом новогоднюю елку, сыграло с певицей злую шутку.

«Так называемая рыбья чешуя, переливающаяся бензиновым пятном, напоминает школьные рюкзачки и косметички», — считает дизайнер.

Бьянка

Бьянка. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Бьянка пришла на «Песню года» в голливудском стиле, но, как подчеркивает Маер, промахнулась с деталями. Причем, это касается как макияжа, так и кучей меховой накидки. Также дизайнер считает, что певице стоило сделать другую прическу.

«Высокая прическа или изящный хвост смотрелись бы с этим нарядом уместнее, продемонстрировав увесистые серьги», — говорит эксперт.

Алсу

Алсу. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Платье Алсу нельзя назвать ультрамодным, но, в целом, Маер называет образ певицы весьма неплохим. Выбранное для выхода платье хорошо сидит и подчеркивает точеную фигуру знаменитости.

«Алсу в этом образе восточной красавицы чувствует себя уверенно и выглядит празднично», — отмечает дизайнер.

Юлианна Караулова

Юлианна Караулова. Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Певица Юлиана Караулова — одна из звезд, которые не прогадали с выбором образа, считает Наз Маер. Черное струящееся платье выглядит очень празднично, а просто и изящество выгодно выделяют исполнительницу на фоне ее знаменитых коллег.

«Платье-комбинация с вырезом, несколько украшений и изящные полупрозрачные перчатки — наряд, который можно взять на заметку для новогодней ночи», — советует дизайнер.

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