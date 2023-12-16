От шика до провала: как российские звезды выглядели на «Песне года»
Звездный дизайнер Наз Маер: Серябкина выбрала неудачный образ на «Песне года»
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Знаменитости тщательно подбирают свои наряды, но порой желание выделиться играет с ними злую шутку.
В Москве состоялся главный музыкальный фестиваль страны — «Песня года», который традиционно посетили самые популярные звезды российского шоу-бизнеса. Однако знаменитости не только блистали, но и модных провалов оказалось немало. Мнением о нарядах российских артистов с изданием KP.RU поделился звездный дизайнер Наз Маер.
Ольга Серябкина
Ольга Серябкина.
По мнению Наза Маера, певица Ольга Серябкина показала обрваз, который больше бы подошел ребенку для детского утренника, нежели знаменитости, посетившей светское мероприятие.
«Пример неудачного креатива. Наспех задрапированная в мини-платье копеечная мишура из супермаркета», — считает Наз Маер.
Люся Чеботина
Люся Чеботина.
Мрачный сценический наряд певицы Люси Чеботиной модный дизайнер назвал образом в рок-н-рольном стиле с сочетанием кожи и кружев.
«В целом, наряд подчеркивает все достоинства фигуры артистки», — отметил специалист.
Лариса Долина
Лариса Долина.
По мнению Наза Маера, желание Ларисы Долиной блистать как можно ярче, затмив при этом новогоднюю елку, сыграло с певицей злую шутку.
«Так называемая рыбья чешуя, переливающаяся бензиновым пятном, напоминает школьные рюкзачки и косметички», — считает дизайнер.
Бьянка
Бьянка.
Бьянка пришла на «Песню года» в голливудском стиле, но, как подчеркивает Маер, промахнулась с деталями. Причем, это касается как макияжа, так и кучей меховой накидки. Также дизайнер считает, что певице стоило сделать другую прическу.
«Высокая прическа или изящный хвост смотрелись бы с этим нарядом уместнее, продемонстрировав увесистые серьги», — говорит эксперт.
Алсу
Алсу.
Платье Алсу нельзя назвать ультрамодным, но, в целом, Маер называет образ певицы весьма неплохим. Выбранное для выхода платье хорошо сидит и подчеркивает точеную фигуру знаменитости.
«Алсу в этом образе восточной красавицы чувствует себя уверенно и выглядит празднично», — отмечает дизайнер.
Юлианна Караулова
Юлианна Караулова.
Певица Юлиана Караулова — одна из звезд, которые не прогадали с выбором образа, считает Наз Маер. Черное струящееся платье выглядит очень празднично, а просто и изящество выгодно выделяют исполнительницу на фоне ее знаменитых коллег.
«Платье-комбинация с вырезом, несколько украшений и изящные полупрозрачные перчатки — наряд, который можно взять на заметку для новогодней ночи», — советует дизайнер.
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