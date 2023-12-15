Масштабные проекты: Владимир Путин принял участие в открытии объектов

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

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Речь идет о Керакском тоннеле и железнодорожной линии «Выходной — Лавна».

Предстоящее десятилетие станет для России временем большой стройки и больших проектов. Об этом Владимир Путин говорил сегодня на пленарном заседании четвертого железнодорожного съезда. И в подтверждение своих слов президент принял участие в открытии двух масштабных и очень важных для страны объектов.

Это новый Керакский тоннель — самый длинный на Забайкальской железной дороге. Его протяженность составляет 926 метров. Еще одну железнодорожную линию президент запустил в Мурманской области, открыв таким образом путь к новому морскому порту в Кольском заливе. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь о значимости обоих проектов для жизни и экономики страны.