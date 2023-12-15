Во власти «Вани»: Москву засыпал снегом циклон с Балкан

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Он заставил бросить на расчистку все силы коммунальщиков, но автомобилистам и пешеходам от этого легче не стало.

Много проблем «Ваня» доставил и жителям столичного региона. Только за сутки в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков, а в Подмосковье — более трети.

Балканский циклон заставил бросить на расчистку все силы коммунальщиков, но автомобилистам и пешеходам от этого легче не стало. По заметенным московским улицам прогулялся корреспондент «Известий» Иван Литомин.

С каждой минутой сугробы все выше, а справляться с последствиями все сложнее. Циклон «Ваня» дошел до столицы накануне вечером и к утру захватил город.

То, что сейчас происходит в Москве, синоптики называют «обложной снегопад» — низкая облачность, плохая видимость. И с глубокой ночи все валит и валит.

В Москве с самого утра семи-восьмибалльные пробки, к вечеру они могут достичь десяти баллов. Коммунальщики просят оставлять личный транспорт и пользоваться общественным, но многие автомобилисты все равно берут машину.

Но ее сначала нужно было найти в собственном дворе, затем расчистить. А уж добраться до работы без аварий — отдельный квест, пройти который получилось не у всех.

«Я по тормозам, а тормозов-то нет. Скользко, снега куча. Я отлетел от него на бордюр, зацепил машину и, короче, встал», — рассказывает водитель Энвере.

Такого снегопада в Москве не было за все последние 145 лет метеонаблюдений. Вполне себе русское имя «Ваня» ему дали немецкие метеорологи.

Возможно, как раз за то, что «европейскую» зиму с дождями и слякотью за пару дней он превратил в русскую. Со снегом и метелью.

Коммунальщики с самой ночи работают в авральном режиме. Сейчас на улицы выпущены все резервы.

К утру начали чистить тротуары и даже автобусные остановки. Если еще недавно здесь были огромные сугробы, то сейчас можно выйти на асфальт и спокойно воспользоваться общественным транспортом.

Нагрузка на автобусы и метро в столице сегодня увеличилась еще и потому, что взлетели цены на такси. В утренний час пик поездка стоила чуть ли не в два раза дороже — водители, конечно, довольны.

Только за полдня коммунальщики столицы уже прошли основные магистрали в четыре круга, плюс тротуары. Но стоит с центральной улицы свернуть во двор, как хорошо видно, — автомобилисты побросали свои машины.

Трактор прошел буквально пару раз и все. Огромные сугробы: ни проехать, ни пройти, жители жалуются в управляющие компании — придомовые территории должны убирать местные дворники.

Но, похоже, случится это не скоро. Управдомы ждут, когда «Ваня» пройдет, и только потом начнут устранять последствия.

Сражаются с «Ваней» по всему центральному региону. В Курской области власти объявили «оранжевый» уровень опасности.

Отменили занятия в школах, учеников перевели на дистант. На дорогах коллапс — транспорт увяз в сугробах.

Особенно сложно большегрузам и фурам. Выталкивать машины водителям помогают полицейские, а некоторые жители предпочитают передвигаться по заснеженным улицам экстремальным способом.

Нашествие «Вани», по прогнозам синоптиков, закончится к концу недели. Но природа готовит новый сюрприз.

«В вечерние часы воскресенья температура будет от нуля до трех градусов. Начинается оттепель. И начинается уже совсем другая проблема — под ногами будет каша», — предупреждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Перепады давления, температур, туман и даже, вероятно, дожди. Зимняя погода резко сменится на слякоть и сырость, а «Ваня» отправляется на север — вместе со снегом и сильным ветром.