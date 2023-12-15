ФАС в деле: в регионах начались проверки из-за резкого подорожания куриных яиц

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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Служба проверила работу четырех компаний. Что было выявлено?

Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении крымских и кировских компаний-производителей куриных яиц из-за роста цен на их продукцию. Об этом сообщили 5-tv.ru в пресс-службе ФАС.

«В результате изучения рынка, а также анализа представленных материалов, Межрегиональное Крымское УФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны двух крымских компаний-производителей ООО «Партизан» и ООО СП «Октябрьское“», — говорится в сообщении.

По данным ФАС, с начала сентября 2023 года «Партизан» и «Октябрьское» допустили рост оптово-отпускных цен до 94% на разные категории яиц. Увеличение стоимости имеет признаки нарушение закона «О защите конкуренции».

Так, одновременно повысили цены на яйца производители ООО «Советская Агрофирма» и АО «Вятско-Полянская Птицефабрика». С начала июня по октябрь компании допустили увеличение стоимости до 60%. Выявило это Кировское УФАС.

Управление возбудило дело в отношении производителей по признакам заключения картеля, из которого выросли цены. ФАС оценит причины увеличения стоимости. При установлении нарушений компаниям грозят оборотные штрафы, согласно КоАП РФ.

На днях стало известно, что правоохранители проведут проверки в регионах России из-за резкого подорожания куриных яиц в магазинах. Глава ведомства Игорь Краснов заинтересовался ситуацией и дал поручения для проверки законности удорожания продукта.

Накануне президент РФ Владимир Путин признал проблему с подорожанием куриных яиц и курицы, а также объяснил причину ее появления. Вопрос про рост цен на эти продукты ему задали в ходе прямой линии и большой пресс-конференции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие социально-экономические проблемы решат после итогов года Путина.