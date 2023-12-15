Кланы и премии за деньги: Киркоров раскрыл всю правду о шоу-бизнесе

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Поп-король не раз сталкивался с неожиданными взлетами и падениями разных артистов.

Народный артист России Филипп Киркоров сейчас находится на «вершине Олимпа». Он действительно достиг многого, и буквально каждый житель страны не понаслышке знает его имя.

Однако так было не всегда, и изнанка индустрии исполнителю знакома хорошо. Артист не раз сталкивался с несправедливостью в мире шоу-бизнеса, пишет издание dni.ru.

Его карьера пошла в «гору» после выступления на конкурсе «Шлягер-90» в Ленинграде с песней «Небо и земля». Киркоров говорил изданию kleo.ru, что после видел в своей жизни огромное количество премий и мероприятий, где победители получали награду и титул нечестным путем.

Также музыкант поделился, что за годы, проведенные в шоу-бизнесе, видел многих артистов, которые резко «взлетали» и точно также неожиданно «падали». Певец отметил, что вырваться наверх по-настоящему трудно.

Киркоров считает, что необходимо положить все на «алтарь искусства» — только в таком случае получится достичь высот. Стоит с достоинством пережить этап «пустого зала», подчеркнул артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Киркоров вручил блогерше подарок за миллионы рублей.