Гнев Дракона будет ужасен: что ни в коем случае нельзя ставить на новогодний стол

Фото: © РИА Новости /Наталья Селиверстова

Лучше с первых дней задобрить символ 2024 года, чтобы избежать неприятностей в будущем.

Людям в преддверии 2024 года нельзя ошибиться при выборе еды на новогодний стол, чтобы не разозлить Деревянного Зеленого Дракона. Об этом сообщает издание utro.ru.

Так, астрологи советуют не включать в меню ряд блюд и ингредиентов. Гнев Дракона будет страшен, если не убрать это с праздничного стола.

Список в целом выглядит следующим образом: еда из долго хранившегося мяса, алкоголь, десерты со сгущенкой, острая пища, колбаса, фастфуд, полуфабрикаты, а также блюда из кролика — врага Дракона.

Лучше будет отдать предпочтение блюдам из свежего мяса и морепродуктов. Например, приготовьте овощное рагу с тушеной говядиной, запеките курицу или отварите креветки.

В качестве десерта можно склониться к чему-то легкому и фруктовому. От первой встречи зависит вся дальнейшая удача — и будет недальновидным испортить себе весь 2024-й.

Ранее 5-tv.ru писал, каким знакам зодиака особенно повезет в год Зеленого Деревянного Дракона.