Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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Эти правила помогут не заболеть в самую стужу.

Следить за своим дыханием на морозе, оказывается, намного важнее, чем кажется, — именно в этом главный залог здоровья. О том, как не навредить своим легким во время холодов, изданию aif.ru рассказал врач-оториноларинголог Дмитрий Шубин.

По мнению эксперта, воздух, проходя через носоглотку, должен успеть согреться. Поэтому стоит делать медленные и плавные вдохи, причем носом, а не ртом.

Также они должны быть неглубокими — так холодный воздух не сможет поразить большую площадь легких. Если вдруг дышать через нос возможности нет, необходимо вдыхать через чуть разомкнутые губы.

Врач указал, что физическая нагрузка на улице во время мороза обязательно должна быть монотонной. Рывковые движения или бег вызывают затруднительное дыхание: сильные вдохи и выдохи.

Шарфы, теплые маски и балаклавы, объяснил специалист, необходимо раз в определенное количество времени отправлять в стирку. На согревающих элементах одежды может накапливаться конденсат, служащий «уютной» средой для размножения вредных микроорганизмов.

«И в целом гардероб нужно подбирать так, чтобы минимизировать открытые участки тела, особенно хорошо нужно закрывать шею и грудь (в этих областях много терморецепторов), и они довольно быстро переохлаждаются, что приводит к снижению иммунитета», — отмечает Шубин.

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