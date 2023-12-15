Принимайте взвешенные решения: прогноз Таро на неделю с 18 по 24 декабря

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Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 18 по 24 декабря.

Основная энергия недели с 18 по 24 декабря (Карта Таро — Девятка Мечей)

Карта Таро — Девятка Мечей. 5-tv.ru

Ретроградный Меркурий вступил в свои законные права, поэтому энергия Девятки Мечей очень подходящая. Эта карта Таро говорит о состоянии тупика, депрессии, поиска решений и хаотичных энергий. Хоть Меркурий и затормаживает все, но Девятка Мечей еще более замедлит все энергии и развитие событий.

Основная фишка в том, чтобы не поддаваться хаосу для нахождения какого-либо решения. Таро советуют остановиться и обновить свою энергию на этой неделе, не подвергаясь панике.

Прогноз финансов недели с 18 по 24 декабря (Карта Таро — Мир)

Карта Таро — Мир. 5-tv.ru

Карта Таро Мир говорит о завершении дел. Это время подведения итогов в сфере финансов — вы увидите результаты своей работы в течение года. Для финансовой сфера эта карта Таро максимально комфортная.

Пришло время подвести итог, доделать что-то до конца. Карта Мир в Таро как исполнение желаний — все, что вы планировали и задумывали, будет завершаться. Эта карта Таро хороша для финансовой сферы.

Личная жизнь на неделю с 18 по 24 декабря (Карта Таро — Королева Пентаклей)

Карта Таро — Королева Пентаклей.5-tv.ru

Эта карта Таро — достаточно стабильная, говорящая о фундаментальных действиях. Неделя пройдет без суеты, вы не будете превышать эмоциональный фон. Все будет взвешенно и разумно.

Королева Пентаклей в Таро — это стихия Земли, к которой относятся Тельцы, Козероги, Девы. У них все четко и структурированно, поэтому сфера отношений на этой неделе будет очень стабильной. Можно принимать решения, строить планы и не суетиться.

Совет на неделю с 18 по 24 декабря (Карта Таро — Королева Мечей)

Карта Таро — Королева Мечей. 5-tv.ru

Королева Мечей в Таро — это воздушный знак, который рекомендует находиться в светлом и ясном уме. Контролируйте свои эмоции, принимайте взвешенные решения. Эта карта в Таро означает разум, интуицию, минимум гордыни, выход из напряжения.

Перед тем, как что-то сказать или сделать, подумайте и разложите все по полочкам в собственной голове.

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