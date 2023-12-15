Российские войска нанесли 40 групповых ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В Минобороны рассказали об успехах армии в зоне спецоперации на Украине за минувшую неделю.

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли 40 групповых ударов по украинским целям за неделю. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, приводя данные из зоны спецоперации на Украине.

«В период с 9 по 15 декабря Вооруженными силами РФ нанесено 40 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника», — говорится в сообщении Минобороны.

Конашенков добавил, что российские войска также нанесли удары по пунктам размещения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), нацформирования «Азов»*, а также «Иностранного легиона». Все назначенные объекты, поданным ведомства, поражены.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине пришли в ярость из-за вопроса о ВСУ.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ.