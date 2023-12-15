Путин отметил надежность железных дорог России при воинских перевозках

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Президент принял участие в заседании съезда железнодорожников.

Железные дороги в России надежно обеспечивают воинские перевозки и поставки на оборонные предприятия. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании IV съезда железнодорожников.

«Особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении, надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия», — указал российский лидер.

Путин также высоко отметил работу Российских железных дорог (РЖД) и других отечественных компаний, которые смогли перестроить логистику во время санкционного давления Запада на Россию.

Сегодня, по словам президента, поезда следуют по расписанию. Все это благодаря отработки на практике более современных и эффективных методов движения составов, включая технологии виртуальной сцепки.