Чтобы не ампутировали: что категорически запрещено делать при обморожении

Фото, видео: www.globallookpress.com / Андрей Аркуша; Личный архив Наталии Жовтан; 5-tv.ru

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Как поступить, если вы оказались в суровых климатических условиях?

За окном в большинстве регионов России бушует зима: на улицах кружат метели, а морозы не просто щекочут нос. Дерматолог Наталия Жовтан рассказала 5-tv.ru, что делать, если человеку грозит обморожение какой-либо части тела.

Обморожение представляет собой повреждение тканей организма, на которые оказали большое воздействие низкие температуры и повышенная влажность. Обычно оно сопровождается общим переохлаждением организма.

Как отметила эксперт, такое состояние может быть вызвано ношением тесной обуви, недостаточным количеством слоев одежды или, наоборот, преобладанием синтетических тканей в гардеробе. Они мешают сохранению правильной температуры тела.

При обморожении следует как можно скорее оказать человеку с симптомами первую помощь, привести его в теплое место, объяснила специалист. Можно попробовать наложить на поврежденные места согревающие повязки, а также дать пострадавшему не слишком горячее питье.

При возможности стоит принять теплую ванну или душ с постепенным повышением температуры от 35, медленно повышая градус воды. Дерматолог поделилась, что ни в коем случае нельзя резко вставать под горячие струи воды, так как при обморожении теряется чувствительность нервных окончаний, а сосуды находятся в состоянии спазма.

«Ощущения, которые испытывает человек в данный момент, они могут быть ошибочными. Поэтому повышение температуры, воздуха в помещении постепенно приводит сосуды к нормальному состоянию. Возвращаются ощущения в конечностях», — рассказала Жовтан.

Врач также посоветовала физические упражнения для улучшения кровообращения и подчеркнула, что при обморожении нельзя употреблять алкоголь и смазывать поврежденные участки кожи жирными кремами.

Все это может помешать восстановлению функций нервных окончаний. При появлении пузырей на коже следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

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