Белоруссия начала внезапную проверку дежурных сил ПВО
Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко
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В Минобороны республики сообщили, что военные применяют С-300 и С-400.
В воинских частях Белоруссии началась проверка дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны союзной республики.
Проверка проходит воинских частях ВВС и войск ПВО. Уточняется, что военные задействуют зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы «Роса-РБ».
«Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в назначенные районы и приступили к выполнению боевых задач», — говорится в сообщении.
В рамках проверки военные выполнят задачи по обнаружению и условную уничтожению контрольных целей.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по информации КГБ, участники семи незаконных формирований из Польши готовят теракты и захват объектов на территории Белоруссии.